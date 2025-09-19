Det var en tung försäsong av Kalmar präglad av frånvaro och dystra rubriker. I premiären borta mot Almtuna blev det också en tråkig fredagskväll.

Efter två period ligger de under med 4-0.

Kalmars spelare deppar under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Almtuna och Kalmar den 19 september 2025 i Uppsala.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Under försäsongen tappade Kalmar spelare efter spelare med skada. Dessutom lämnade backen Clay Hanus utan att ha gjort en enda tävlingsmatch för klubben. Det har därmed varit en allt annat än optimal uppladdning för laget.

I premiären blev det också en dyster match mot Almtuna för smålänningarna.

På bortaplan i Uppsala var det Almtuna som tog ledningen genom Theo Stockselius. Den tidigare djurgårdstalangen öppnade då målskyttet denna säsong i klubben han var på lån hos förra säsongen. 2-0 kom sedan från en tidigare lagkamrat från Djurgården.

Nämligen Melvin Wersäll. Precis som Stockselius är han född 2005 och spelade i Djurgården fram till den förra säsongen.

3-0 kom via William Proos och 4-0 genom Mikkel Öby-Olsen. Efter det fjärde målet blev också Jacob Crespin utbytt till förmån för Carl Malmqvist, som därmed fick göra sin debut i Hockeyallsvenskan.

– Det här är en intressant match: Det är ett Almtuna som ingen tror på och ett Kalmar som har vuxit sig in i allsvenskan. Förväntningarna är högre och nu är det 4-0 på två perioder, säger TV4:s expert Fredrik Söderström i sändningen.

Matchen pågår!