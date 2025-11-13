Varken Carl-Johan Lerby eller Henrik Nilsson har spelat en enda match för sitt Kalmar den här säsongen på grund av långvariga skador. Nu är de på bättringsvägen.

– Jag vågar inte säga till 100 procent när jag är tillbaka, säger Carl-Johan Lerby till Barometern.

Carl-Johan Lerby och Henrik Nilsson. Foto: Bildbyrån/Collage.

Säsongen har inte riktigt börjat för två av Kalmars nyckelspelare – Carl-Johan Lerby och Henrik Nilsson har inte spelat i en enda match den här säsongen.

Båda två skadade sig innan säsongsstart och har stått utanför laget sedan dess – ett tung avbräck för Kalmar då både bidrog med något mindre än 60 poäng förra säsongen. Det har dock inte varit några större svårigheter för Kalmar som nu ligger på tredje plats i tabellen, med elva vinster på de första 15 matcherna.

Nu är dock de två nyckelspelarna på bättringsvägen och närmar sig comeback, det har dock inte varit lätt att sitta vid sidan av menar Henrik Nilsson.

– I början var det lugnt, men sedan började man förstå att det tar lång tid och det var tungt mentalt. Jag tänker att det bara var att köra efter de här sex veckorna, men riktigt så var det inte. Det mentala har varit värst, sedan har vi fått bra hjälp av fysteamet, säger backen till Barometern.

Prognosen verkar vara att både spelarna ska försöka komma tillbaka till spel under nästa vecka.

– Jag siktar väl på att försöka spela veckan efter vår roadtrip nu mot Södertälje och Oskarshamn, men man vet inte hur det går som sagt, säger Carl-Johan Lerby.

Missade landslagsspel

Henrik Nilsson har dubbelt medborgarskap och har vid flera tillfällen representerat Ungern. Tack vare skadan missade han dock en landslagssamling, men hoppas kunna spela i den kommande VM-turneringen.

– Jag hade en förhoppning om att kunna åka på den här samlingen, men det sket sig. Nu blir det en kort säsong och jag hoppas kunna spela VM.