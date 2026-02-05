I somras ryktades det om intresse från SHL. Nu, efter uppgifter om att en flytt till Finland är klar, svarar Jacob Crespin.

–Jag brukar inte vilja att han hör av sig, säger Kalmar-målvakten till Barometern-OT om agenten.

Jacob Crespin ryktas bort från Kalmar. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Redan under det första året i Kalmar blev det tydligt att Jacob Crespin kan klara av en ännu högre nivå än Hockeyallsvenskan. Men när SHL-klubbarna flockades skrev han på ett nytt kontrakt med Kalmar.

Nu ser dock serieledarna ut att till slut tappa målvakten från Ängelholm.

Expressen kom, under onsdagen, med uppgifterna om att en icke namngiven finsk klubb gjort klart med 27-åringen till 2026/27. Och nu svarar huvudpersonen själv.

– Det vet jag inget om, säger Crespin till Barometern-OT och fortsätter:

– Jag har det så med min agent att jag egentligen inte vill veta någonting. Han sköter snacket med andra klubbar och om han har något viktigt får han skicka ett sms, men jag brukar inte vilja att han hör av sig.

Crespin om framtiden: ”Jag vill uppåt”

Jacob Crespin har tagit den ”längre vägen”, som det brukar kallas, och spelade därmed i Hockeyettan så sent som 2023/24.

– Jag vill uppåt i seriesystemet, till en liga som är högre rankad i alla fall. En dröm i karriären är att testa på spel utomlands någon gång. Jag är öppen för det mesta, säger han till Barometern-OT och medger att det roligaste hade varit att spela med Kalmar i SHL.

Burväktaren menar att fokus ligger på här och nu, men medger samtidigt att han börjat tänka på framtiden. Kontraktet med Kalmar går ut efter denna säsong.

Source: Jacob Crespin @ Elite Prospects