Gustaf Westlund utgick skadad efter en tackling av Matt Cairns i toppmötet mellan Kalmar och Björklöven.

Efter granskning plockade domarna bort utvisningen – till Kalmars frustration.

– Jag tycker att det är en armbåge i huvudet, säger Carl-Johan Lerby till TV4.

Carl-Johan Lerby och Kalmar var irriterade över Matt Cairns tackling på Gustaf Westlund. Foto: TV4/Skärmdump

De två bästa lagen i HockeyAllsvenskan så här långt möts under måndagskvällen. Björklöven och Kalmar är etta och tvåa i tabellen och ställdes nu mot varandra nere i Småland.

Det blev heta känslor mellan lagen redan i första perioden. Kalmar-centern Gustaf Westlund hade pucken bakom Björklövens mål och passade sedan bort pucken. Efter att Westlund spelet iväg pucken åker Matt Cairns in och tacklar Westlund med kraft, en tackling som tar illa. Gustaf Westlund blir liggande på isen i smärtor och åkte sedan av isen och gick rakt ut i omklädningsrummet.

Efter en kortare diskussion valde domarna att ta en femma för interference på Cairns efter tackling på Westlund. Domarna gick sedan in och videogranskade situationen. Efter granskningen kom domarna däremot fram till att plocka bort utvisningen helt och Cairns fick lämna utvisningsbåset. Kalmar uttryckte sin frustration och både tränaren Viktor Tuurala och lagkaptenen Henrik Nilsson visade sitt missnöje mot beslutet.

I periodpausen menade också Kalmar-backen Carl-Johan Lerby att han inte delade domarnas syn på situationen.

– Jag tycker att det är en armbåge i huvudet. Men de kollar ju den också, då är det ju inte det. Man har ju två sidor av myntet, vi tycker en sak och de tycker en sak. Så är det i hockey, säger Lerby till TV4.

Matchen pågår!

