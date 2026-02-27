Tvingas lägga av – rörd till tårar av avtackningen

Kalmars Ludvig Jardeskog har spelat sin sista match.

Under sin hyllning i Hatstore Arena rördes han till tårar.

Ludvig Jardeskog, 30, tvingas avsluta sin karriär på grund av skada. Den i Tyringe-fostrade backen har missat hela säsongen, efter att bara ha spelat 19 matcher för Kalmar förra säsongen.

Förra veckan kom beskedet att det är över, efter skadan då knäskålen gick i flera delar. På fredagen var det dags för Kalmar HC att tacka av sin spelare.

Hyllades av publik och spelare

Han klev ut med laget och var med om nedsläppet – för sista gången i sin karriär. Tydligt berörd fick han hyllningar från publiken och kramar av sina lagkamrater.

Det blev bara 19 matcher på en säsong för Kalmar förra året, innan olyckan var framme. Totalt har 30-åringen spelat 214 matcher i Hockeyallsvenskan.