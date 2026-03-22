Polisanmäler hot mot spelare: ”Mycket allvarligt”

Efter en match i kvartsfinalsserien mellan Södertälje SK och Kalmar HC hamnade George Diaco i fokus.

Efter att ha firat vilt framför SSK-fansen, blev efterspelet att han ska ha utsatts för hot.

Det bekräftar nu Kalmar.

Kalmars George Diaco verkar ha blivit föremål för hot. Foto: Kenta Jönsson, Bildbyrån

Kalmar HC och Södertälje SK har spelat fyra matcher av semifinalserien som hittills varit rafflande. Men det var i match tre som det hände något som gjorde att hockeyn kom i andra hand. För det som skedde utanför isen var helt plötsligt större. George Diaco firade ett mål i segern (5–2) framför SSK-klacken på ett vilt och något uppviglande sätt.

Efteråt fick Diaco och lagkamraterna poliseskort till spelarbussen. Därefter har uppgifter florerat om att Kalmar-spelarna utsatts för hot efter händelserna.

Polisanmälan gjord: ”Mycket allvarligt”

På söndagen bekräftar Kalmar uppgifterna och meddelar att man har polisanmält händelsen.

”Kalmar HC ser mycket allvarligt på de hot som riktats mot våra spelare. Vi tar konsekvent avstånd från alla former av hot och hat.



Vi följer nu Hockeyallsvenskans protokoll för dessa händelser och samtliga hot polisanmäls enligt vår fastställda policy.”

Detta pressmeddelande gick Kalmar ut med på söndagen.