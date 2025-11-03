Prenumerera

Logga in

Kalmar förlänger med backpjäsen: ”Gör jobbet varje kväll”

Author image
Lucas Thybeck Söderberg
Praktikant

Följ HockeySverige på

Google news

Wilhelm Westlund anslöt till Kalmar som en nödlösning efter skador på två viktiga spelare. Nu står det klart att 30-åringen blir kvar i klubben säsongen ut.
– Westlund är en rutinerad back som har bidragit till vårt spel sedan han kom in i laget, säger assisterande sportchef Jarkko Oikarinen till klubbens hemsida.

Wilhelm Westlund. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Wilhem Westlund värvades till Kalmar på korttidskontrakt på grund av skador på Carl-Johan Lerby och Henrik Nilsson. Under sina tretton matcher med klubben har han noterats för två poäng (0+2).

Nu står det klar att försvararen blir kvar i Kalmar säsongen ut.

– Westlund är en rutinerad back som har bidragit till vårt spel sedan han kom in i laget och är bra kille utanför isen och en spelare som gör jobbet varje kväll, säger assisterande sportchef Jarkko Oikarinen.

Westlund har gjort totalt 155 poäng (33+122) på sina 449 matcher i Hockeyallsvenskan. Den 30-åriga stockholmaren har också hunnit med 52 matcher i SHL, där han noterats för en poäng (0+1).

Source: Wilhelm Westlund @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen