Wilhelm Westlund anslöt till Kalmar som en nödlösning efter skador på två viktiga spelare. Nu står det klart att 30-åringen blir kvar i klubben säsongen ut.

– Westlund är en rutinerad back som har bidragit till vårt spel sedan han kom in i laget, säger assisterande sportchef Jarkko Oikarinen till klubbens hemsida.

Wilhelm Westlund. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Wilhem Westlund värvades till Kalmar på korttidskontrakt på grund av skador på Carl-Johan Lerby och Henrik Nilsson. Under sina tretton matcher med klubben har han noterats för två poäng (0+2).

Nu står det klar att försvararen blir kvar i Kalmar säsongen ut.

– Westlund är en rutinerad back som har bidragit till vårt spel sedan han kom in i laget och är bra kille utanför isen och en spelare som gör jobbet varje kväll, säger assisterande sportchef Jarkko Oikarinen.

Westlund har gjort totalt 155 poäng (33+122) på sina 449 matcher i Hockeyallsvenskan. Den 30-åriga stockholmaren har också hunnit med 52 matcher i SHL, där han noterats för en poäng (0+1).

Source: Wilhelm Westlund @ Elite Prospects