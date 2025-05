Får behålla succébacken – tack vare insamling

Carl-Johan Lerby hade stora framgångar under sin första säsong i Kalmar.

Nu får succébacken en förlängning på kontraktet – tack vare supportrarnas insamling.

– Det ska bli jättekul och spännande att komma tillbaka till Kalmar igen, säger Lerby på klubbens hemsida.

Carl-Johan Lerby förlänger kontraktet med en ytterligare säsong. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån.

Kalmar gjorde succé under den gångna säsongen och landade till slut på en sjätte plats i tabellen. Därefter tog den historiska säsongen tog sedan slut i kvartsfinalen mot Södertälje, men faktum kvarstod att en stor del av Kalmars framgångar var tack vare Carl-Johan Lerby.



Succébacken anslöt till klubben inför säsongen från Björklöven och gjorde sedan 35 poäng under sina 51 matcher under grundserien och slutspelet. 27-åringens kontrakt med Kalmar sträckte sig däremot endast över en säsong. För att kunna behålla Lerby och förlänga kontraktet har supportrarna nu samlat in 250 000 kronor.



– Det ska bli jättekul och spännande att komma tillbaka till Kalmar igen, denna gången som supporterspelare! Skitkul att så många vart med och bidragit till att behålla mig i KHC & Hatten. Vi tog stora kliv förra säsongen och det var en fin resa att vara med på, är spänd på att se vad detta lag kan åstadkomma nästa säsong, säger nu Lerby på klubbens hemsida.

”Var otroligt viktig för oss”

Lerby har under sin karriär spelat flera säsonger med Malmö, både som junior och med A-laget i SHL. Utöver det har backen även en säsong med Stockton Heat i AHL och Vasa Sport i Liiga. Nu ska Lerby göra sin andra raka säsong med Kalmar som hoppas kunna följa upp succén med vidare framgångar nästa säsong.



– Calle visade under förra säsongen hur otroligt viktig han var för oss, både på isen och vid sidan om. Det är en härlig karaktär och en proffsig kille vi får behålla. Ett stort tack till alla er som donerat pengar till insamlingen, säger Kalmars sportchef Daniel Stolt.



Kalmar som har en mindre budget än vissa andra topplag har ändå kunnat hålla sig till top sex i tabellen. Det återstår att se ifall Stolt och Kalmar kan lyckas med det under den kommande säsongen också. Nu har klubben åtminstone lyckats lösa en viktig pusselbit i Lerby.