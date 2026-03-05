Piken inför slutspelet: ”Tjabbar hela tiden”

Toppmötet med Karlskoga slutade i en 3–1-seger för Kalmar. Efteråt skickar nu Carl-Johan Lerby en pik till motståndet.

– Jag försökte att inte stå i centrum men det är svårt när de är 25 stycken som håller på och tjabbar hela tiden, säger han till Barometern-OT.

Carl-Johan Lerby och Kalmar drog längsta strået mot Karlskoga. Foto: Bildbyrån (montage).

En omgång återstår nu innan slutspelet i Hockeyallsvenskan. En kamp både Kalmar och Karlskoga kliver in i med starka säsonger, och topplaceringar i tabellen. Starkast mellan lagen i onsdagens möte var dock Kalmar.

Efter att Carl-Johan Lerby markerat tydligt mot BIK i 3–1-mötet skickar han nu en pik inför slutspelet.

– Man vet hur de agerar och är på planen, det är mycket snack och gnäll så man var beredd på det. Det är bra inför slutspelet att visa att vi är starka också och kan stå emot och inte låta dem kontrollera matchbilden som de vill och att vårt spel funkar och att vi kan lita på det, säger backen till Barometern-OT.

Kalmar hade förlorat mot Oskarshamn omgången innan, och kände därmed att de behövde hitta form.

– Ja, absolut. Det var framför allt skönt att vi spelar bra hockey och tar tre poäng borta mot Karlskoga, som är ett bra hemmalag, trots att matchen inte betyder jättemycket, säger Lerby.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects