Glädjebeskedet: Stjärnorna tillbaka till match sju

Match sju väntar mellan Kalmar och Södertälje. Då får hemmalaget tillbaka två av de fyra i George Diaco och Liam Hawel.

När Kalmar klev ut i Scaniarinken för match sex saknade man flera av sina stjärnspelare. Ändå blev det ett jämnt möte där man till slut föll med 2–3. Nu, när match sju ska avgöras i kvartsfinalserien mot SSK, får man välkommen förstärkning i både George Diaco och Liam Hawel.

När laguppställningen släpps inför ödesmatchen bekräftas dessa glädjebesked. Däremot saknas fortsatt Scott Walford, Peter DiLiberatore, Albin Storm, Elias Vilén och Jakub Hasek för hemmalaget. DiLiberatore, och Walford spelade match fem, Kalmars senaste på hemmaplan i serien, men hinner inte tillbaka som Diaco och Hawel.

På andra sidan får Södertälje tillbaka backen Albin Carlson. Filip Engarås och Carter Ashton saknas fortsatt.

– Vi vet att Kalmar är starka hemma, men vi har varit där nere och vunnit två matcher. Det är bara att ladda om. Hem, käka, få lite sömn, sätta sig på bussen igen, åka ner och ladda på, sade SSK:s Jonas Ahnelöv till hockeysverige.se efter senaste matchen.

– En tajt serie och tuffa matcher fysiskt. Det känns som det är så här det ska vara när man går till ”game seven”, sade Kalmars Gabriel Olsson samma dag.

