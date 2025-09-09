Det var otäcka scener under tisdagens BIK Karlskogas träning.

Kalle Jellvert fick föras till sjukhus efter att ha fått en skridsko på underarmen.

– Efter omständigheterna har det gått bra för Jellvert, säger fystränare Edwin Lindström.

Kalle Jellvert fick föras till sjukhus efter en skada på träning. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Det blev dramatiskt på BIK Karlskogas träning under tisdagen.

Kalle Jellvert fick en skridsko över underarmen vilket ledde till en skärskada. Han fördes sedan omedelbart till sjukhus för att sys.

– Efter omständigheterna har det gått bra för Jellvert, och vi kommer att kunna se honom på isen igen inom en snar framtid, säger fystränare Edwin Lindström på Karlskogas hemsida.

Så länge blir Kalle Jellvert borta

Jellverts arm blev snabbt lindad med hårt tryck och blödningen kunde stoppas redan på plats.

– Jag och Kalle åkte till akuten och han har sytt några stygn. Efter omständigheterna gick det väldigt bra. Det är lätt att man blir lite extra orolig när man ser mycket blod. Vi räknar med att han blir borta ungefär två veckor, säger Lindström till KT-Kuriren.

Centern väntas då missa premiären med BIK Karlskoga nästa fredag. Bofors ställs mot Södertälje i HockeyAllsvenskans första match.

Source: Kalle Jellvert @ Elite Prospects