Inför säsongen 2021/2022 anslöt Kalle Jellvert till BIK Karlskoga, nu är det klart, centern stannar i klubben.

– BIK Karlskoga är en klubb som jag trivs väldigt bra i, säger Jellvert till lagets hemsida.

Kalle Jellvert förlänger med BIK Karlskoga. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Ikväll spelar Kalle Jellvert sin 236:e grundseriematch med BIK Karlskoga, nu förlänger han med klubben och är därmed klar för en sjätte säsong med Karlskoga. 30-åringen har under den pågående säsongen spelat 36 omgångar, där han gjort 20 poäng (8+12). Han beskriver föreningen som en plats där han trivs.

– BIK Karlskoga är en klubb som jag trivs väldigt bra i. Sedan jag anslöt har vi tagit stora kliv för varje säsong, både som lag och som organisation, och det är här jag trivs som bäst. Vi har byggt något starkt tillsammans och jag ser verkligen fram emot att fortsätta utvecklas och bygga vidare på det vi har påbörjat, säger Jellvert till klubbens sajt.

Klar för en sjätte säsong

Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2026/2027. Med kontraktsförlängningen har BIK Karlskogas sportchef Torsten Yngveson en viktig spelare klar för kommande säsong.

– Jellvert är, som de flesta redan vet, en mycket pålitlig tvåvägscenter som alltid sätter laget först. Hans professionalism, arbetsmoral och rutin bidrar starkt till BIK Karlskogas fortsatta identitet och vår satsning framåt. Det är en spelare som vi vet exakt vad vi får av, både på och utanför isen, säger Yngveson till lagets hemsida.

Source: Kalle Jellvert @ Elite Prospects