Poängspruta till Leksand: "Mycket pondus"

Josh Passolt är klar för Leksand. Foto: Alamy/Cal Sport Media.

Under lördagskvällen presenterades Josh Passolt som nyförvärv för Leksands IF

Den 30-årige forwarden kommer närmast från slovakiska HK Nitra. Där gjorde han 41 poäng (19+22) på 54 matcher. Innan dess hade han varit en flitig poänggörare i såväl ECHL som i den österrikiska högstaligan.

– Det här är en ny utmaning i min karriär, och jag tror att vi har ett starkt lag som har kapacitet att nå avancemang, säger Passolt till klubbens hemsida.

Vann guld

Den 185 centimeter långe forwarden har spelat i Europa de två senaste åren. 2025 vann han poängligan i det slovakiska slutspelet och 2026 var han med och vann slovakiskt mästerskapsguld med Nitra.

– Josh är en spelare som spelar med mycket pondus. Han är en karaktär som gillar dom viktiga matcherna och att leda ett lag. Han är snabb och kan spela med tyngd och kraft. Han kommer passa bra in hos oss med sin inställning och attityd. Vi är väldigt glada över att få in en spelare som Josh i vår verksamhet. Han kommer att tillföra mycket, både på och utanför isen, säger sportchef Jesper Ollas.

Kontraktet är skrivet på ett år.