Första i ligan – som 37-åring: ”Trubbig offensiv”

Södertälje SK efterlyste ett bättre målskytte inför onsdagsmötet med Mora. Då klev endast (!) 37-årige Jonas Ahnelöv fram – med sitt första i Hockeyallsvenskan.

– Det finns en hel del att önska, säger lagkamraten Henrik Eriksson i TV4 under 1–3-förlusten.

Jonas Ahnelöv gör sitt första mål i Södertälje (vänster). Foto: Bildbyrån (montage).

”Vi har haft många matcher där vi har skapat väldigt mycket, men det är det som är vårt största problem just nu, att vi inte får in puckarna”



Inför onsdagens möte med Mora satte Daniel Norbe ord på Södertäljes problem under serieinledningen i Hockeyallsvenskan. Backen lyftes, i TV4, själv upp som ett bevis för den uteblivna utdelningen då han även toppade den interna poängligan i Andreas Johanssons lag, men trodde samtidigt på att det skulle släppa.



Tio minuter senare kom ett efterlängtat mål, men då från ännu en back, och en ännu mindre van målskytt.



– Vi pratar om att man efterlyser målskyttar, och då säger (Jonas) Ahnelöv ”jag kan ta den rollen”, säger TV4:s Fredrik Söderström i sändningen från Mora, när 37-åringen fyller på och smäller in 1–0.



Därifrån blev det… ingen ketchup-effekt.

Frustrationen: ”Det finns en hel del att önska”

När en period återstod hade istället Mora fått in 1–1 via Marcus Karlström, vilket ökade frustrationen i SSK.



– En svag period från vår sida där vi inte alls får styra och ställa spelmässigt. Vi får hamna på försvar, och sen fortsätta hamna på försvar. Det finns en hel del att önska. Vi startar bra i första, men i andra perioden är det tack vare Love (Härenstam) vi lever i matchen, säger 35-årige Henrik Eriksson i TV4 inför sista 20.

Expertens dom: ”Det är en trubbig offensiv”

Väl i sista akten fullbordade Mora vändningen genom 2–1 från Ethan de Jong.



– Jag tyckte siffran 7.67 var låg. Nu lyckas man dessutom halvera det den här kvällen. Det är så, det handlar om att göra det på ett enkelt och rakt sätt, och snarare med kraft än med stil och finess, säger TV4:s Söderström SSK:s skotteffektivitet när man tar ut målvakten och spelar sex mot fem med knappa två minuter kvar.

– Ännu en match för Södertälje som har samma typ av drag, där förvisso har folk borta och gör saker bra i spelet utan puck. Men jag saknar både skicklighet och ackuratess. Man får ställa sig frågan: Vad skapar vi för typ av chanser. Det är inte så att det varit två mot ett och frilägen gång på gång. Det är en trubbig offensiv, kort och gott, fortsätter experten.



Jonas Ahnelöv har en lång meritlista med spel i OS, VM, SHL, KHL, AHL, med mer, men detta är hans första riktiga säsong i Hockeyallsvenskan. I och med att dagens fullträff även var hans första i SSK så var det hela även hans första i ligan – vid 37 års ålder.

Source: Jonas Ahnelöv @ Elite Prospects