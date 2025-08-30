Byter lagkapten: ”Lite förvånande”

Karl Johansson har varit lagkapten i Östersund de senaste två säsongerna.

Nu väljer den allsvenska klubben att göra ett skifte. Den kommande säsongen blir finländaren Joel Olkkonen ny lagkapten.

– Eftersom Kalle har varit med mycket längre än mig var det lite förvånande, säger Olkkonen till Östersunds-Posten.

Östersunds IK har valt att göra förändringar inom kaptensgruppen inför den kommande säsongen i Hockeyallvenskan. Den tidigare lagkaptenen Karl Johansson har lämnat över kaptensbindeln till finländaren Joel Olkkonen, som anslöt till klubben i slutet av november förra året.

– Eftersom Kalle har varit med mycket längre än mig var det lite förvånande. Men det är en jättestor ära, säger Olkkonen till Östersunds-Posten.

Senast Olkkonen var lagkapten under ungdomsåren hemma i Finland. 32-åringen hade ingen bokstav på bröstet förra säsongen.

– Jag har varit assisterande kapten under en kort period i Finland, men jag tror att min senaste kaptensroll var när jag spelade U16, så det var ett tag sedan, säger 32-åringen.

”Kanske inte den som pratar mest”

Olkkonen tror inte att ”C”:et på bröstet kommer att förändra honom.

– Jag försöker bara vara mig själv och fortsätta så som jag gjorde i fjol. Jag är som sagt kanske inte den som pratar mest, men självklart kommer jag att ge allt på isen, säger han.

Karl Johansson kommer den här säsongen att vara assisterande lagkapten tillsammans med Daniel Öhrn och Samuel Solem.

