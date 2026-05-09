AIK:s stjärnvärvningen: ”En stark hunger kvar”

AIK får en stark målvaktssida till 2026/27. SHL-veteranen Jhonas Enroth är klar på ett ettårskontrakt.

– Det är väldigt glädjande att han vill vara med på resan, säger sportchefen Lasse Johansson.

Vid 37 års ålder kommer Jhonas Enroth att kliva ner i Hockeyallsvenskan för att försöka spela upp AIK. Efter den senaste tidens rykten om just denna flytt, kommer nu en bekräftelse från ”Gnaget”.

Burväktaren med VM-guld, OS-silver, med mer, ansluter på ett ettårskontrakt.

– Jag känner mig OTROLIGT stolt och inspirerad över att få komma till AIK. Det är en klubb med stark historia, höga ambitioner och fantastiska supportrar, så det känns väldigt motiverande att få bli en del av det, säger Jhonas Enroth på lagets sajt.

– Jag ser fram emot att komma in i laget, bidra med min erfarenhet och göra allt jag kan för att hjälpa laget och klubben att vinna matcher och ta nästa steg kommande säsong. Det ska också bli väldigt kul att spela inför AIK-supportrarna på Hovet.

Spikar målvaktssidan: ”Har en stark hunger kvar”

Jhonas Enroth, med Huddinge som moderklubb, har sin bas nära Hovet i Stockholm. Nu är det också där han får spela hockey – efter tiden i Örebro.

AIK har redan Victor Brattström på kontrakt till kommande säsong. Tillsammans med 20-årige Simon Carlsson spikar dessa tre nu målvaktssidan för denna nysatsning upp mot SHL.

– Jhonas är en målvakt med enorm erfarenhet. Han har spelat på absolut högsta nivå, både internationellt och i SHL, och vi känner att han fortfarande har en stark hunger kvar och det är väldigt glädjande att han vill vara med på resan med AIK, säger sportchefen Lasse Johansson.

