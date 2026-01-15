Livet leker för Jesper Lindén och Kalmar efter gårdagens seger i toppmötet med Björklöven. Mariestads tidigare poängspruta förlänger kontraktet.

– Det var inget att fundera på, säger 27-åringen om nya överenskommelsen.

Jesper Lindén förlänger med Kalmar. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Efter hela 250 poäng på 268 matcher i Hockeyettan har Jesper Lindén till slut etablerat sig i Hockeyallsvenskan.

Efter flytten till Kalmar, inför denna säsong, har den 27-årige forwarden nu spelat sig till ett nytt kontrakt. Årets uppstickare i andraligan meddelar nyheten dagen efter 3–2-segern i toppmötet med Björklöven. Istället för ett utgående avtal till sommaren är han nu säkrat över 2026/27.

– Väldigt kul att vi har kommit överens med Jesper, hans spel på isen och i omklädningsrummet är otroligt viktigt för oss, och vi tror att det finns mer att hämta utav Jesper och vi är glada för hans signatur för kommande säsong, säger assisterande sportchef Jarkko Oikarinen på lagets sajt.

Lindén om Kalmar: ”Ingen vet hur långt det kan gå”

Jesper Lindén har IK Göta som moderklubb, men tog vägen via SDE och Södertälje som junior. Därifrån blev det debut i Hockeyallsvenskan med SSK, innan genombrottet i Hockeyettan och Mariestad.

– Det var inget att fundera på, sedan dag ett har jag trivts här i Kalmar och möjligheten att få fortsätta den här resan är jag väldigt tacksam för, ingen vet hur långt det kan gå men jag vet att jag vill vara en del av det, säger spelaren själv om det nya kontraktet.

Kalmar ligger just nu tvåa i Hockeyallsvenskan, fyra poäng efter Björklöven – med en match mindre spelad.

Source: Jesper Lindén @ Elite Prospects