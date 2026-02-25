Här får tränaren (!) matchstraff – tvingas lämna båset

Oskarshamn förlorade hemma mot Almtuna.

Då fick Oskarshamns tränare Jeff Jakobs matchstraff (!) – för ”abuse of officials”.

Jeff Jakobs tvingades lämna båset efter sitt matchstraff. Foto: TV4/Skärmdump

Oskarshamn åkte på en överraskande förlust hemma mot Almtuna under onsdagskvällen. Då rann känslorna över för hemmalaget.

I andra perioden fick Filip Sveningsson ett matchstraff för en tackling i ryggen på JVM-backen William Håkansson, som är utlånad till Almtuna från Luleå. I powerplay-spelet kunde sedan Almtuna utöka till en 4-1-ledning inför tredje perioden och såg ut att säkra segern. Oskarshamn kom däremot tillbaka till 3-4 innan Mikkel Øby-Olsen gjorde sitt andra mål i matchen för 3-5 i matchen.

Oskarshamn reducerade till 4-5 och försökte sedan få till en rejäl push för att kvittera och ta matchen till förlängning. Med 31 sekunder kvar att spela stoppades den kvitteringsjakten dock sedan backen Ludvig Östman blivit utvisad för en tripping och Almtuna fick spela i powerplay. Efter cirka tio sekunder in i PP-spelet ville Oskarshamn sedan få med sig en utvisning men när domarna inte blåste gick topplocket för tränaren Jeff Jakobs.

Jeff Jakobs fick matchstraff för Oskarshamn

Domarna blåste plötsligt av spelet och ropade ut i arenan att Oskarshamn fick ett lagstraff, 2+20, för ”abuse of officials”. Efter en viss förvirring stod det klart att Jeff Jakobs tvingades lämna båset sedan han tilldelats ett matchstraff, Oskarshamns andra i matchen.

– Jeff Jakobs får lämna här, det var han som fick matchstraffet där, säger TV4:s kommentator Tobias Dahlberg.

– Han måste ha varit heligt förbannad och sagt någonting (till domarna) i slutet av matchen här, säger TV4-experten Per Svartvadet.

Under slutsekunderna fick Almtuna alltså spela fem-mot-tre och kunde då definitivt punktera matchen när Mikkel Øby-Olsen gjorde sitt tredje mål i matchen. Han fullbordade därmed ett hattrick och blev stor hjälte för Almtuna som vann matchen med 6-4.

Oskarshamn – Almtuna 4–6 (1-1,0-3,3-2)

Oskarshamn: Herman Hansson, Pontus Näsén, Viggo Nordlund. Joni Ikonen.

Almtuna: Mikkel Øby-Olsen 3, Edvin Hammarlund 2, Lukas Smith.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects