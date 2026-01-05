Grovjobbarens drömmål – stod för en ”Kenta”
Kenta Nilsson och Peter Forsberg har gjort dragningen ikonisk. I dagens match gjorde Jacob Grönhagen som legendarerna när han gjorde mål för Almtuna mot Nybro.
Jacob Grönhagen tog sats från offensiv blå, klev mellan backarna, fintade ner Hugo Hävelid och gick vänster samtidigt som han la över klubban till höger och petade in pucken i det tomma målet. Den klassiska dragningen som brukar förknippas med Kenta Nilsson och Peter Forsberg innebar 4-1 till Almtuna.
24-åringen har inte utpräglat sig som någon målskytt på allsvensk nivå. Det var hans tionde mål på 84 matcher i ligan. Men det märktes inte när chansen uppstod den här eftermiddagen.
Målet var alltså bortalagets fjärde i matchen och kom efter en stark period i den andra akten.
Efter att ha tagit med sig en 1-0-ledning (Oskar Ståhl målskytt) in i den andra perioden kvitterade Juho Liuksiala till 1-1 för Nybro i powerplay. Men efter det tog Almtuna över matchen igen. Charlie Forslund skickade in ett välplacerat handledsskott för 2-1. Därefter kom även 3-1 av Lucas Stockselius innan Jacob Grönhagen alltså slog till med sitt drömmål.
Nybro kom däremot tillbaka efter en rejäl kollaps av Almtuna. Måns Krämer gjorde 4-2, Joachim Rohdin 4-3 och sedan Felix Olsson 4-4 på bara ett par minuter. Matchen gick då till förlängning som även den slutade mållöst.
I straffläggningen kunde sedan Jacob Grönhagen avgöra tillställningen och skicka med två poäng hem till Uppsala.
