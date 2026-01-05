Grovjobbarens drömmål – stod för en ”Kenta”

Kenta Nilsson och Peter Forsberg har gjort dragningen ikonisk. I dagens match gjorde Jacob Grönhagen som legendarerna när han gjorde mål för Almtuna mot Nybro.

Jacob Grönhagen gjorde en ”Kenta” för Almtuna mot Nybro. Foto: TV4.

Jacob Grönhagen tog sats från offensiv blå, klev mellan backarna, fintade ner Hugo Hävelid och gick vänster samtidigt som han la över klubban till höger och petade in pucken i det tomma målet. Den klassiska dragningen som brukar förknippas med Kenta Nilsson och Peter Forsberg innebar 4-1 till Almtuna.

24-åringen har inte utpräglat sig som någon målskytt på allsvensk nivå. Det var hans tionde mål på 84 matcher i ligan. Men det märktes inte när chansen uppstod den här eftermiddagen.

Målet var alltså bortalagets fjärde i matchen och kom efter en stark period i den andra akten.

Efter att ha tagit med sig en 1-0-ledning (Oskar Ståhl målskytt) in i den andra perioden kvitterade Juho Liuksiala till 1-1 för Nybro i powerplay. Men efter det tog Almtuna över matchen igen. Charlie Forslund skickade in ett välplacerat handledsskott för 2-1. Därefter kom även 3-1 av Lucas Stockselius innan Jacob Grönhagen alltså slog till med sitt drömmål.

Nybro kom däremot tillbaka efter en rejäl kollaps av Almtuna. Måns Krämer gjorde 4-2, Joachim Rohdin 4-3 och sedan Felix Olsson 4-4 på bara ett par minuter. Matchen gick då till förlängning som även den slutade mållöst.

I straffläggningen kunde sedan Jacob Grönhagen avgöra tillställningen och skicka med två poäng hem till Uppsala.

Source: Jacob Grönhagen @ Elite Prospects