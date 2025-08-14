Återförenad med tränaren – imponerade stort

Återkomsten i Sverige inleddes med en succématch för Jack Bodin.

19-årige backen stod för två mål när han fick visa upp sig i Mora IK:s försäsongsmatch mot norska Storhamar.

Jack Bodin och Oscar Dahlgren. Foto: Bildbyrån (montage).

När Jack Bodin lämnade Sverige under sommaren 2024 hade han en framgångsrik tid i Örebros juniorlag bakom sig, men även erfarenhet av landslagsspel med både U17- och U18-landslag, samt 56 matcher under Oscar Dahlgren i J20.



Under onsdagen fick 19-åringen från Kumla återigen spela under sin tidigare tränare.



När Mora IK ställdes mot norska Storhamar, i vad som var lagets första träningsmatch inför 2025/26, fick nämligen den 100 kg tunge backen chansen att visa upp sig i A-laget. Ett beslut som minst sagt visade att löna sig då 06:an klev av isen, 60 minuter senare, med två fullträffar.



Den bekante forwarden Olle Liss gav Storhamar ledningen i ett powerplay i den första perioden, men därefter svarade Bodin snabbt. I den tredje följde han sedan upp det hela med mål nummer två, vilket även blev avgörande i slutändan. Marcus Hellgren-Smed imponerade i mål under avslutningen och slutresultatet stannade på 2–1.



Jack Bodin spelade förra säsongen i Kanada med OHL-laget Sarnia Sting. I Mora IK har han inget seniorkontrakt, utan står just nu uppskriven för spel i J20.



– Han är storväxt och stark som en oxe. Sen utöver det är han också en jäkligt bra skridskoåkare, så han har ju väldigt mycket bra delar defensivt. Spelar även med bra ”gap” och spela ofta fysiskt mot killen han möter. Han är duktig på att sätta stopp i spelet. Sen har han ett jättefint skott också, har just Oscar Dahlgren tidigare sagt om Jack Bodin till hockeysverige.se.



Mora – Storhamar: 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

Mora: Jack Bodin.

Storhamar: Olle Liss.

*****

På annat håll bland de första försäsongsmatcherna för de hockeyallsvenska lagen fick Östersunds IK känna på isen.



Jämtlandslaget fick mäta sina krafter med Hockeyettan-laget Boden och klev av med en första seger. Slutsiffrorna skrevs till hela 7–2 och flera nyförvärv introducerade sig med sina första mål. Albert Sjöberg, Nils Nordh, Dennis Värmhed och Samuel Solem fick nämligen jubla under matchen, precis som Daniel Öhrn och Linus Videll.



– Det är klart att det är skönt att få hänga dit några mål direkt, det gör mycket för självförtroendet och det är viktigt i den här sporten, säger Albert Sjöberg till Östersunds-Posten.



Östersund – Boden: 7–2

Östersund: Albert Sjöberg, Daniel Öhrn, Nils Nordh, Dennis Värmhed, Samuel Solem x2, Linus Videll.

Boden: Andreas Nilsson, Elias Callgren.



