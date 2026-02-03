Lämnar allsvenska klubben – för spel i Norge

Trots Vimmerbys tuffa säsong har backen Isak Hansen haft en fin vinter. Nu väljer norrmannen att flytta hem till Norge efter säsongen för att istället spela i Stavanger Oilers.

Isak Hansen förväntas lämna Vimmerby – för spel i Norge

Foto: Bildbyrån

Det blir ingen fortsättning för en av Vimmerbys mer defensiva spelare, Isak Hansen. 22-åringen väljer att lämna Småland och Sverige när han nu fortsätter karriären i Norge, mer specifikt i Stavanger Oilers. Kontraktet gäller över säsongen 2027/2028.

I sin nuvarande klubb Vimmerby, har Hansen en defensiv roll där han gjort 39 matcher. Norrmannen har gjort 3 poäng (1+2) under den pågående säsongen.

Backen har bland annat varit ett intressant namn för Mora, men Hansen väljer att flytta hem till Norge istället.

Den hockeyallsvenska säsongen börjar dra ihop sig, Vimmerby har tio grundseriematcher kvar att spela där smålänningarna kämpar för att slippa negativt kval. Laget är placerade på en tolfte plats, det vill säga att de befinner sig i ingenmansland och har sex poäng ner till strecket just nu.

Source: Isak Hansen @ Elite Prospects