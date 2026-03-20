Det blev minst sagt dramatiskt efter den tredje kvartsfinalen mellan Södertälje och Kalmar.

När gästerna skulle lämna Scaniarinken möttes de av ett oväntat besök, vid bussen stod flertalet SSK-supportrar och väntade.

– Vi var här för att markera, säger en anonym södertäljesupporter till LT.

Upprörda södertäljesupportrar efter att George Diaco firade 1-3 målet framför hemmaklacken

Foto: Bildbyrån

När George Diaco stänkte in 3-1 pucken för Kalmar valde han att fira målet framför Södertäljeklacken, något som inte uppskattades av hemmasupportrarna.

Efter den stökiga matchen blev det inte mindre tumult när Kalmar skulle ta sig ut till spelarbussen. Där stod det ett 20-tal upprörda SSK-supportrar.

– Vi var här för att markera mot Diaco, det där han gjorde mot oss är det värsta jag sett i en ishockeyrink. Målet var att ingen skulle hamna i kläm, vilket ingen gjorde heller. Men om vi inte valde att markera så skulle han kunna göra precis samma sak på lördag, så därför valde vi att stå här, berättar en anonym SSK-supporter till LT.

Polisen tvingades ingripa

För att allt skulle gå säkert till fick polisen agera.

– Vi väntar på att Kalmar ska få åka hem tryggt och säkert. Det är upprörda känslor från Södertäljesupportrarna, men inget handgemäng. Det var en spelare i Kalmar som gestikulerade efter ett mål och nu vill de väl uttrycka missnöje över honom, sa Simon Jonsson, ansvarig polis på plats, till LT

Under matchdagarna är det ordningsvakter som samarbetar med polisen.

– Den är jätteviktig. Det är ju så att SSK är arrangören och de har ansvar för säkerhetsarbetet inne i arenan. På sitt tillstånd från polisen har de ett visst antal ordningsvakter som de måste ha för sitt arrangemang. Ordningsvakter är här och stöttar SSK och vi är här och stöttar ordningsvakterna så vi jobbar tillsammans, säger Simon Jonsson.

Det står 2-1 till Kalmar i kvartsfinalserien. På lördag klockan 18:00 släpps pucken till den fjärde kvartsfinalen, Kalmar jagar matchboll medan Södertälje siktar på att kvittera matchserien.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects