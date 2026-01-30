Ilskan – släpper in fyra mål: ”Sätter oss i en jävla skitsituation”

AIK:s mardrömslika hemmafacit den senaste tiden såg ut att fortsätta.

Då gjorde AIK fyra mål – på drygt tre minuter.

– En osannolik vändning, konstaterar Stefan Klemetz i TV4.

AIK hade åkt på sju raka hemmaförluster inför hemmamatchen mot Almtuna på fredagen. Nu ser AIK ut att vända på den mörka trenden.

För efter Lukas Vesterlunds ledningsmål för Almtuna i den första perioden, stod AIK för en mäktig inledning på den andra perioden. Först kvitterade Daniel Ljungman efter 3.32. Sedan dröjde det inte mer än tre minuter innan AIK hade skaffat sig en storledning.

Först gav Anders Grönlund AIK ledningen med 2–1 genom sitt första mål i klubben. Sedan fyllde Scott Pooley och Daniel Muzito-Bagenda på till 4–1. AIK var effektivt och gjorde alltså fyra mål på sju skott i den andra perioden.

AIK fick fira fyra gånger – på bara tre minuter. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Som det ser ut efter två perioder knappar AIK in något på MoDo. Vid tre poäng på Hovet kan man minska distansen till fem poäng upp till seriefyran. Dessutom håller man undan med en fempoängsmarginal ned till Mora IK som är sexa, vid seger.

– Vi sätter oss i en jävla skitsituation där första tio, det är för dåligt, säger Almtunas Victor Aronsson till TV4.

Matchen pågår..