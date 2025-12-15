Prenumerera

Talangen bryter avtalet – klar för ny klubb

Rasmus Kågström
Redaktör

Hugo Lejon har varit utlånad från Brynäs till Västerås den här säsongen.
Nu rapporterar Expressen att forwarden bryter sitt avtal med Brynäs och Västerås – för spel i Vimmerby.

Hugo Lejon.
Foto: Bildbyrån

Hugo Lejons speltid i Västerås har under låneperioden varit begränsad.

Nu uppger Expressen att 20-åringen kommer att bryta både låneavtalet med Västerås och sitt SHL-kontrakt med Brynäs för att i stället skriva på ett avtal med den allsvenska tabellelvan Vimmerby.

Spelat elva minuter per match

Lejon har den här säsongen producerat åtta poäng (4+4) på 25 matcher, där han i genomsnitt spelat elva minuter per match.

Tidigare under säsongen gjorde 19-årige Hugo Orrsten en liknande flytt som Lejon nu uppges göra, då han bröt sitt låneavtal med Mora och sitt SHL-kontrakt med Örebro för att skriva på för just Vimmerby.

Source: Hugo Lejon @ Elite Prospects

