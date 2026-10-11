Räddar 39 skott – ligger bakom Almtunas seger

Hugo Hävelid storspelade för Almtuna mot Nybro. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Almtuna IS fick en drömstart på söndagens möte och tog ledningen genom Oskar Asplund efter 4.21 i den första perioden. Drygt tio minuter senare utökade Lukas Vesterlund till 2–0, framspelad av Charlie Forslund och Asplund.

Nybro Vikings IF vann skottstatistiken med hela 41–23, men hade svårt att överlista Hävelid. Oliver Kandergård reducerade visserligen till 2–1 i powerplay i början av den andra perioden, men Almtuna svarade genom Alexander Proos, som gjorde 3–1 efter förarbete av Charlie Forslund och Karl Sterner.

Lukas Vesterlund tvåmålsskytt

I den tredje perioden fick Almtuna chansen att utöka ledningen på straffslag. Lukas Vesterlund tog vara på möjligheten och satte sitt andra mål för dagen till 4–1 efter 53.22.

Nybro reducerade genom Kalle Hemström med 14 sekunder kvar att spela, men kom inte närmare än så.

Hugo Hävelid avslutade därmed en stark eftermiddag mellan stolparna med 39 räddningar på 41 skott. Räddningsprocenten landade på 95,12.

Segern innebär att Almtuna kunde ta samtliga tre poäng trots att Nybro skapade betydligt fler avslut. För gästerna blev målvaktsmatchen en tuffare historia, då Pontus Eltonius räddade 19 av 23 skott.

Almtuna är ny sexa i tabellen medan Nybro är nästjumbo på 13:e plats med endast Visby/Roma bakom sig tack vare bättre målskillnad.