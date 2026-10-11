Hockeyallsvenskan

Räddar 39 skott – ligger bakom Almtunas seger

Publicerad 11 oktober 2026 19:22
Hockeysverige
Hockeysverige
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Hugo Hävelid stoppade 39 av 41 skott när Almtuna besegrade Nybro Vikings med 4–2 i Hockeyallsvenskan. Målvakten noterades för en räddningsprocent på 95,12 när Uppsalalaget tog tre poäng inför 702 åskådare i Gränbyhallen.

Hugo Hävelid storspelade för Almtuna mot Nybro. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN
Hugo Hävelid storspelade för Almtuna mot Nybro. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN
Foto: BILDBYRÅN

Almtuna IS fick en drömstart på söndagens möte och tog ledningen genom Oskar Asplund efter 4.21 i den första perioden. Drygt tio minuter senare utökade Lukas Vesterlund till 2–0, framspelad av Charlie Forslund och Asplund.

Nybro Vikings IF vann skottstatistiken med hela 41–23, men hade svårt att överlista Hävelid. Oliver Kandergård reducerade visserligen till 2–1 i powerplay i början av den andra perioden, men Almtuna svarade genom Alexander Proos, som gjorde 3–1 efter förarbete av Charlie Forslund och Karl Sterner.

Lukas Vesterlund tvåmålsskytt

I den tredje perioden fick Almtuna chansen att utöka ledningen på straffslag. Lukas Vesterlund tog vara på möjligheten och satte sitt andra mål för dagen till 4–1 efter 53.22.

Nybro reducerade genom Kalle Hemström med 14 sekunder kvar att spela, men kom inte närmare än så.

Hugo Hävelid avslutade därmed en stark eftermiddag mellan stolparna med 39 räddningar på 41 skott. Räddningsprocenten landade på 95,12.

Segern innebär att Almtuna kunde ta samtliga tre poäng trots att Nybro skapade betydligt fler avslut. För gästerna blev målvaktsmatchen en tuffare historia, då Pontus Eltonius räddade 19 av 23 skott.

Almtuna är ny sexa i tabellen medan Nybro är nästjumbo på 13:e plats med endast Visby/Roma bakom sig tack vare bättre målskillnad.

Matchfakta
Almtuna IS
4
Nybro Vikings
2
1
2
3
Tot.
Almtuna
2
1
1
4
Nybro
0
1
1
2

Mål

Tid P Målskytt Assist
04.21 1 Oskar Asplund Almtuna (1)
14.21 1 Lukas Vesterlund Almtuna (3) Charlie Forslund, Oskar Asplund
21.28 2 Oliver Kandergård PP Nybro (3) Tim Lindfors, Melvin Wersäll
29.32 2 Alexander Proos Almtuna (1) Charlie Forslund, Karl Sterner
53.22 3 Lukas Vesterlund PS Almtuna (4)
59.46 3 Kalle Hemström Nybro (1) Oliver Kandergård, Ludvig Warg

Målvakter

Målvakt Räddningar Räddningsprocent
Hugo Hävelid Almtuna 39/41 95,12 %
Pontus Eltonius Nybro 19/23 82,61 %

Matchstatistik

Skott på mål
23–41
Almtuna – Nybro
Publik
702
Gränby ishallar A-hall
Powerplay Almtuna
0 %
0 mål på 2 lägen
Powerplay Nybro
25 %
1 mål på 4 lägen
P = period · PP = powerplay · PS = straffslag

Den här artikeln handlar om:

Nybro Vikings IFAlmtuna ISHugo Hävelid