Västerås utbuade – efter ny mardröm

Som enda lag i Hockeyallsvenskan ligger Västerås kvar på noll poäng. Hemma mot Vimmerby blev de också utbuade av sin publik i 1-3-förlusten.

Det har varit en tung start på Hockeyallsvenskan för Västerås som ligger kvar på noll poäng.

Västerås hoppades på en mer positiv säsong efter förra säsongens misär. Det har däremot blivit en mardrömslik start även på den här säsongen. I omgång fyra hemma mot Vimmerby hoppades de på säsongens första poäng. Då klev laget ut och levererade en riktigt dålig första period.

Efter 20 minuter var ställningen 0-0 – men skotten 10-3 till Vimmerby.

Redan då började publiken bua ut sitt egna lag. Och värre blev det ju längre matchen gick. För i den andra perioden kom ledningsmålet när Jakob Karlsson hittade nät. Det var också periodens enda mål.

I den tredje dröjde det bara sekunder innan Colson Gengenbach sköt 2-0 till bortalaget. Filip Fornåå Svensson klev sedan fram och utökade till 3-0 kort därefter.

Med 28 sekunder kvar reducerade Carl Jakobsson, men något mer mål kom aldrig och det blev aldrig riktigt någon nerv i matchen.

För Vimmerby spelade också Pontus Eltonius bra i målet och räddade 24 av 25 skott.

