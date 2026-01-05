20-åringens nya show – på väg mot historisk säsong

Herman Träff sänkte Björklöven med två mål på bortaplan i Oskarshamns 5-4-seger. 20-åringen har nu gjort 18 mål på 32 matcher – och har bara sju mål upp till Jonathan Dahléns målrekord i ligan för en U21-spelare.

Herman Träff sänkte Björklöven med en dubbel. Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Det är på väg att bli en historisk säsong i Hockeyallsvenskan för Herman Träff. Efter en rivstart på säsongen har skarpskytten inte visat några tecken på att sakta ner. Och nu börjar han också att klättra upp högt på listor om vi kollar historiskt. För spelare i den åldern är det nu nämligen inte speciellt långt kvar tills han är den målbästa spelaren någonsin.

Jonathan Dahlén är den målbästa U21-spelaren i Hockeyallsvenskans historia med 25 fullträffar. Efter dagens dubbel är IKO-forwarden uppe på 18. Med drygt 20 matcher kvar att spela behöver han alltså göra sju mål. Just nu trendar han upp mot totalt 30 mål.

Borta mot serieledarna Björklöven var det också den tidigare JVM-forwarden som var i fokus.

Jakob Ihs-Wozniak satte 1-0 för hemmalaget i den första minuten. Kort därefter slog däremot Herman Träff till och kvitterade. Linus Cronholm återgav sedan Björklöven ledningen med ett 2-1-mål innan den andra periodpausen.

Herman Träff sänkte Björklöven

Väl i den andra akten svängde däremot matchen och Joel Svensson kvitterade tillställningen. Axel Björnkvist klev sedan fram med två mål när gästerna då gick ifrån till 4-2.

I den tredje perioden slog sedan Träff till igen. Ett mål som gav Oskarshamn en tremålsledning att gå på. Vilket verkligen behövdes, för i slutet av matchen gjorde Björklöven en mäktig push.

— Träff är stekhet och har varit skitbra hela säsongen, säger kaptenen Herman Hansson i TV4.

Mathew Maione satte dit 5-3 innan Jacob Olofsson styrde in 5-4 med dryga minuten kvar att spela. Oskarshamn lyckades däremot freda sig och säkra tre poäng.

