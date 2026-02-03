Efter en fin säsong i sin moderklubb IK Oskarshamn ryktas det om spel i AHL den kommande säsongen för Herman Träff.

– Det är inget bestämt. Det är lite spekulationer, svarar nu forwarden till Barometern.

Herman Träff ryktas spela i AHL kommande säsong

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Träff har haft en bra säsong med Oskarshamn där han på 41 spelade matcher stått för 38 poäng (22+16), och med den noteringen leder han lagets interna skytteliga. Men var han ska spela nästa säsong är inte helt bestämt.

Under förra veckan skrev Aftonbladet att 20-åringen var på väg till AHL för att spela med Anaheim Ducks farmarlag San Diego Gulls. Men nu ger han själv ett annat svar på ryktena.

– Det är inget bestämt. Det är lite spekulationer, men inget som är 100 procent. Jag fokuserar på IK här och nu, säger Herman Träff till Baromtern.

Var på väg till AHL redan förra säsongen

Det spekulerades att forwarden var på väg till AHL redan efter förra säsongen, men då satte en skada stopp. Även detta ger han en inblick i för tidningen:

– Det var lite snack om det, men inget som var 100 procent. Sedan hade vi ett kval med HV71 också.

Träff utesluter inte en kommande säsong med hans moderklubb. 20-åringen uppger att han själv inte haft kontakt med IK Oskarshamns sportchef Arsi, däremot har hans agent pratat med sportchefen.

Något kontrakt har ännu inte skrivits på. Avtalet går ut efter 2025/26.

Source: Herman Träff @ Elite Prospects