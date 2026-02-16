Tre poäng till Almtuna efter avgörande i slutperioden mot Modo Hockey

Almtuna-seger med 3–1 mot Modo Hockey

Mikkel Øby Olsen gjorde två mål för Almtuna

Almtunas 14:e seger

Almtuna vann borta mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan med 3–1 (0–1, 1–0, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Almtuna avgjorde.

Mikkel Øby Olsen tvåmålsskytt för Almtuna

Emil Larsson gav Modo Hockey ledningen efter 16 minuters spel efter pass från Jesper Olofsson och Milton Gästrin.

Efter 16.21 i andra perioden nätade Victor Aronsson på pass av Lucas Stockselius och Eric Bürger och kvitterade för Almtuna.

7.42 in i tredje perioden slog Mikkel Øby Olsen till framspelad av Lucas Stockselius och Liam Danielsson och gav laget ledningen. Efter 10.38 nätade Mikkel Øby Olsen på nytt framspelad av Liam Danielsson och Lucas Stockselius och ökade ledningen för Almtuna. Øby Olsen fullbordade därmed lagets vändning.

Almtunas Lucas Stockselius hade tre assists.

Resultatet innebär att Modo Hockey ligger kvar på fjärde plats och Almtuna på elfte plats i tabellen.

Modo Hockey tar sig an Östersunds IK i nästa match hemma lördag 21 februari 15.00. Almtuna möter AIK borta måndag 23 februari 19.00.

Modo Hockey–Almtuna 1–3 (1–0, 0–1, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (16.06) Emil Larsson (Jesper Olofsson, Milton Gästrin).

Andra perioden: 1–1 (36.21) Victor Aronsson (Lucas Stockselius, Eric Bürger).

Tredje perioden: 1–2 (47.42) Mikkel Øby Olsen (Lucas Stockselius, Liam Danielsson), 1–3 (50.38) Mikkel Øby Olsen (Liam Danielsson, Lucas Stockselius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-0-2

Almtuna: 2-1-2

Nästa match:

Modo Hockey: Östersunds IK, hemma, 21 februari 15.00

Almtuna: AIK, borta, 23 februari 19.00