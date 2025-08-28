Smällen: Kaptenen kan missa seriepremiären

Henrik Nilsson skadade sig i träningsmatchen mot Pelicans förra veckan.

Nu pekar mycket på att Kalmar-kaptenen missar seriepremiären.

Henrik Nilsson.

Foto: Michael Campanella/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Kalmar att lagkaptenen Henrik Nilssons skada i träningsmatchen mot Pelicans förra veckan kommer att hålla honom borta från spel i fyra veckor.

– Det är en spricka i ett ben vilket gör att vi vill vara extra försiktiga och Henrik inte får belasta skadan inledningsvis, därefter kommer en ny röntgen göras för att se läkningen och därefter vet vi mer angående Henriks skada tidsmässigt, säger Kalmars lagläkare Johan Berggren till sajten.

Skadan innebär att Nilsson med största sannolikhet alltså missar seriepremiären i Hockeyallsvenskan mot Almtuna den 19 september.

Den 34-årige backen, som har ett A-VM med Ungern på meritlistan, noterades förra säsongen för 25 poäng (2+23) på 50 matcher för Kalmar i Hockeyallsvenskan.

Sedan tidigare har Kalmar även Ludvig Jardeskog på skadelistan, rapporterar Barometern.