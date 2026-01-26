MoDo Hockeys formsvacka är ett faktum. Med endast en vinst de fem senaste matcherna, ökar nu avståndet upp mot tredjeplatsen i tabellen. Trots den negativa trenden svarar nu Henrik Gradin på att ett ytterligare tränarbyte, inte är aktuellt.

– Vi har inte ens tänkt tanken, jag har inte ens tänkt tanken så jag vet inte vad jag ska svara på den frågan, säger sportchefen till Örnsköldsviks Allehanda.

MoDo Hockey åkte på fjärde raka förlusten efter gårdagens match mot Mora. Foto: Bildbyrån.

Efter uttåget från SHL efter fjolårets säsong byggde MoDo ett hockeyallsvenskt lag, som på pappret såg starkt ut. Med namn som Tyler Kelleher, Jesper Olofsson och Gerry Fitzgerald var målet tydligt, att ta sig tillbaks till SHL, ett mål som just nu ser ut att vara långt bort för Örnsköldsviks-laget.

Mitt under den pågående säsongen fick tidigare huvudtränaren Mattias Karlin avgå. Istället fick assisterande tränaren Fredrik Andersson förtroendet att axla rollen som huvudtränare. Tränarbytet har dock inte gett den effekt som klubben önskat. Med Karlin som tränare hade laget ett poängsnitt på 1,85 på 26 matcher, med Andersson i spetsen har laget nu ett poängsnitt på 1,53 på 15 matcher.

Har du uppfattningen att Fredrik Andersson har förtroendet fortfarande?

– Absolut, svarar Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

Sportchefen får också frågan hur han ställer sig till ett eventuellt tränarbyte – igen.

– Vi har inte ens tänkt tanken, jag har inte ens tänkt tanken så jag vet inte vad jag ska svara på den frågan.

Sportchefens drag

Med 41 spelade matcher ligger MoDo på en fjärdeplats i den hockeyallsvenska tabellen med 71 insamlade poäng. På onsdag kommer Kalmar på besök, ett lag som jagar en förstaplats i tabellen. På de sju senaste matcherna har norrlänningarna endast gjort åtta mål.

Under förra säsongen gick sportchefen Henrik Gradin ner i omklädningsrummet och gav laget en utskällning, något han även gjort denna säsong.

– Jag hade en Troja borta, första matchen i Ljungby. Men jag tror inte någon blir bättre av att jag tokskäller. Det finns ingen spelare i den här gruppen som kommer att höja sig av det fram till onsdag.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects