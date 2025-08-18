Henrik Björklund är tillbaka i Karlskoga. Efter en mållös debut i träningsmatchen mot AIK klev skyttekungen nu fram med två mål när Storhamar besegrades med 6-4.

Henrik Björklund gjorde två mål i Karlskogas seger mot Storhamar.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Karlskoga vann den första träningsmatchen mot AIK med 4-2. Det var också Henrik Björklunds comeback i Bofors-tröjan efter äventyret i Färjestad. Forwarden var under sina tidigare år i klubben en notorisk målskytt.

Nu har han också återintroducerat sig för sin nygamla hemmapublik.

Mot norska storklubben Storhamar klev 34-åringen fram med två mål. Han klev fram och satte dit både 2-0- och 4-3-målet. Det i en match där Karlskoga förde tillställningen målmässigt. De hade ledningen matchen igenom.

Det blev däremot en jämn historia där Simen Andre Edvardsen klev fram med det matchvinnande 5-4-målet. Övriga målskyttar var Hampus Plato, Gustaf Franzén och Alexander Ljungkrantz.

Matchen spelades på bortaplan i Norge. Härnäst väntar en resa till Visby för Bik Karlskoga. Där kommer de att ställas mot SHL-motstånd i form av HV71 och Örebro. Efter förra säsongens framgångar är Karlskoga ett av de topptippade lagen i Hockeyallsvenskan.

