Stjärnan fälls för filmning

Henrik Björklund anmäldes till disciplinnämnden för en filmning i matchen mot AIK.

Nu fälls BIK Karlskoga-stjärnan av nämnden.

Henrik Björklund.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Hockeyallsvenskan meddelar via sin hemsida att BIK Karlskoga-forwarden Henrik Björklund fälls för filmning i samband med gårdagens 1–4-förlust mot AIK.

Det var i mitten av den tredje perioden, vid ställningen 2–0 till AIK, som forwarden föll till isen i samband med en kontakt med Daniel Ljungman i mittzonen. Ljungman visades ut två minuter för hakning, samtidigt som Björklund fick en tvåminutersutvisning för diving.

Nu straffas Björklund ytterligare, då han får en böter på 5 000 kronor av disciplinnämnden.

Är tidernas poängbästa spelare i Hockeyallsvenskan

Björklund, som återvände till BIK Karlskoga inför den här säsongen efter tre säsonger i SHL med Färjestad, har den här säsongen noterats för 27 poäng (8+19) på 32 matcher. Tidigare under säsongen återtog han det hockeyallsvenska poängrekordet, där han stått för totalt 437 poäng på 603 matcher i Hockeyallsvenskan.

Även Troja-Ljungbys forward Jonathan Wikström får 5 000 kronor i böter för en filmning i matchen mot Vimmerby i går, meddelar ligan på sin hemsida.