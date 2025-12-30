Stjärnan fälls för filmning
Henrik Björklund anmäldes till disciplinnämnden för en filmning i matchen mot AIK.
Nu fälls BIK Karlskoga-stjärnan av nämnden.
Hockeyallsvenskan meddelar via sin hemsida att BIK Karlskoga-forwarden Henrik Björklund fälls för filmning i samband med gårdagens 1–4-förlust mot AIK.
Det var i mitten av den tredje perioden, vid ställningen 2–0 till AIK, som forwarden föll till isen i samband med en kontakt med Daniel Ljungman i mittzonen. Ljungman visades ut två minuter för hakning, samtidigt som Björklund fick en tvåminutersutvisning för diving.
Nu straffas Björklund ytterligare, då han får en böter på 5 000 kronor av disciplinnämnden.
Är tidernas poängbästa spelare i Hockeyallsvenskan
Björklund, som återvände till BIK Karlskoga inför den här säsongen efter tre säsonger i SHL med Färjestad, har den här säsongen noterats för 27 poäng (8+19) på 32 matcher. Tidigare under säsongen återtog han det hockeyallsvenska poängrekordet, där han stått för totalt 437 poäng på 603 matcher i Hockeyallsvenskan.
Även Troja-Ljungbys forward Jonathan Wikström får 5 000 kronor i böter för en filmning i matchen mot Vimmerby i går, meddelar ligan på sin hemsida.
