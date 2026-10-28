Milan Sundström spräcker målnollan i MoDo.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån & TV4/Skärmdump (Montage)

Född 2009 är Milan Sundström den yngsta spelaren i svensk elithockey då han har varit ordinarie för MoDo Hockey ända sedan säsongsstarten. Efter att ha debuterat för Ö-vikslaget borta mot AIK i Avicii Arena under HockeyAllsvenskans premiär har 17-åringen sedan tagit för sig mer och mer.

Hans första poäng kom i en hemmamatch mot Mora och därefter har Sundström fortsatt leverera. Det har blivit åtta poäng, alla assist, på tolv matcher inför kvällens bortamatch mot Nybro Vikings .

I kväll kom Milan Sundström dock att spräcka målnollan.

Milan Sundström gör sitt första mål i HockeyAllsvenskan

Med bara två minuter kvar att spela av den första perioden klev storlöftet fram i powerplay och sköt ett distinkt skott som gick in högt bakom Nybro-keepern Pontus Eltonius. I sin 13:e allsvenska match kom alltså det första målet för 17-åringen.

– Det är skitskönt, såklart. Det var väl lite på tiden, jag har haft några lägen där nu. Det var skönt att få pricka in den. Jag har missat mycket så det var skönt att äntligen få göra den, säger Milan Sundström till TV4 och ger sin syn på målet:

– Jag tänkte först söka en passning som vanligt, men sedan såg jag att backen kom upp där och skymde målvakten bra. Jag försökte bara få den vid sidan av honom.

Milan Sundström anses vara Sveriges största talang i årskullen 2009 och han har nu alltså redan gjort nio poäng (1+8) på 13 matcher i HockeyAllsvenskan. Centern, som är uttagen och ska få spela i Juniorkronorna nästa vecka, rankas då högt inför NHL-draften nästa år. Där spås han kunna gå så högt upp som topp tio .

Efter Sundströms ledningsmål fortsatte MoDo att pressa på. Nyförvärvet Linus Nässén satte sitt första mål i MoDo med 17 sekunder kvar av första perioden för att dubbla lagets ledning. I början av andra perioden kunde Modo även sätta 3-0 när Jackson Jutting blev målskytt.

Matchen pågår!