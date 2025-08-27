Leevi Viitala insjuknade i mitten av augusti. Drygt två veckor senare närmar sig nu forwarden spel igen.

– Det har varit en ganska tuff start på försäsongen, konstaterar han för KT-kuriren.

250322 Karlskogas Leevi Viitala inför kvartsfinal fyra i Hockeyallsvenskan mellan Oskarshamn och Karlskoga den 22 mars 2025 i Oskarshamn. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0389

Det var under den förra säsongen som Leevi Viitala skrev på för Karlskoga. Det blev elva poäng på 19 matcher i grundserien samt en assist på elva matcher i slutspelet. Nu gör finländaren sig redo för en ny säsong i Värmland.

Där han har fått en tuff start på hösten. Redan innan den första träningsmatchen mot AIK insjuknade 24-åringen. Sedan dess har det blivit drygt två veckor på sidlinjen, samtidigt som han har missat Karlskogas fem första träningsmatcher.

– Jag hade feber och de grejerna, lite magproblem. Det var lite influensaliknande, säger han till KT-kuriren.

Leevi Viitala är nu på bättringsspåret. Förhoppningsvis kommer han också att vara spelbar inom kort. Kanske redan till morgondagen då Karlskoga ställs mot Södertälje.

– Jag har känt elden när jag har kollat från tv-soffan, det har brunnit inom mig. Jag vill hjälpa grabbarna på isen, hjälpa laget att vinna. Förhoppningsvis händer det snart.

Source: Leevi Viitala @ Elite Prospects