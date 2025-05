24-åriga Hampus Karlsson har sedan juniortiden spelat elithockey i Hockeyettan, Hockeyallsvenskan och SHL.

Nu öppnar han om den jobbiga tiden då talangen kämpade med ett spelmissbruk.

– Jag funderade på att skita i att leva för bara tre år sedan, säger Karlsson till Barometern.

Hampus Karlsson led av ett spelmissbruk under två år. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Hampus Karlsson slog igenom väldigt snabbt efter säsongerna som junior. Efter en framgångsrik säsong med Kalmar i Hockeyettan värvades centern av Oskarshamn och gjorde sitt SHL-debut som 22-åring. När Oskarshamn sedan åkte ut ur högstaligan följde Karlsson laget ner till Hockeyallsvenskan där han spelat under den gångna säsongen.



Trots att Karlsson hade framgångar i sin karriär bar han på en tuff hemlighet. Centern öppnar nu upp om ett spelmissbruk som han led av. Karlsson berättar att han mådde dåligt under två års tid som han spelade bort några tusenlappar per dag. Efter att pengarna försvann upprepade 24-åringen det hela så fort han fick nya pengar.



— Det var en väldigt mörk period i mitt liv och sedan var det lite machokultur. Jag ville inte berätta för någon. Jag funderade bara på att skita i allt, att avsluta… Sedan var jag aldrig nära att göra det och jag råder ingen att göra det. Det finns vägar ut. Det är hemskt att tänka på att jag funderade på att skita i att leva för bara tre år sedan. Jag var verkligen i skiten, säger Karlsson till Barometern.

”Skulden och skammen var det absolut värsta”

Karlsson menar att han aldrig räknade ut exakt hur stor summan var som han spelade bort. Däremot är han säker på att det handlar om ett sexsiffrigt belopp. Till sist var det Hampus Karlssons bror Linus som hjälpte honom komma ur missbruket. Centern berättar att han har en väldigt nära relation till sin bror



– Min bror försökte ringa till mig, men jag svarade inte. Jag öppnade en av hans snapchat, då satt han och grät för att jag inte svarade och bad mig berätta för mamma vad det var. Så dåligt har jag nog aldrig mått. Den skulden och skammen var det absolut värsta. Jag tänkte att de inte ens vill ha kvar mig som sin son. Mamma blev så klart besviken, men tog det bra och vi ringde till pappa samma kväll, säger Karlsson.

Hampus Karlsson har spelat i Oskarshamn de senaste två säsongerna. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Tog sig ut ur missbruket – tack vare familjen

Hampus Karlsson berättar att han är väldigt tacksam över att han bror Linus fick honom att prata med föräldrarna. Till sist tog han sig ut ur missbruket med hjälp av familjen. Karlsson berättar att hans mamma har haft hans pengar på sitt konto de senaste åren. Mamman förde över det sista av pengarna tillbaka till Karlssons konto för bara några få månader sedan.



Nu har Karlsson sett till att bli spärrad på alla sajter. Däremot förklarar centern att han fortfarande kan känna sig sugen efter att spela ibland. Han tror att det är någonting han kommer behöva leva med resten av livet. Karlsson förklarar avslutande att spelmissbruket även påverkade hans hockeyspelande.



Centern hoppas nu att andra som lider av liknande problem kan se hur han tagit sig ut ur missbruket. Karlsson råder andra att ta kontakt med stödlinjen eller att prata med en vän eller familjemedlem. I nuläget har Karlsson ett år kvar på sitt kontrakt med Oskarshamn och ser fram emot att nu kunna fokusera på hockeyn.