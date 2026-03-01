Almtuna stormar mot slutspel – när Liv storspelar

Almtuna vann med 2–1 mot Västerås

Almtunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

William Håkansson avgjorde för Almtuna

Almtuna vann mot Västerås i Upplandsbilforum Arena på söndagen. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 2–1 (2–1, 0–0, 0–0).

Segern var Almtunas fjärde på de senaste fem matcherna.

Nybro nästa för Almtuna

Västerås tog ledningen i första perioden genom Patrick Guay.

Mikkel Øby Olsen och William Håkansson gjorde att Almtuna vände till underläget till ledning med 2–1.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

I tredje perioden höll Almtuna i sin 2–1-ledning och vann.

Nästa motstånd för Almtuna är Nybro. Västerås tar sig an Mora borta. Båda matcherna spelas onsdag 4 mars 19.00.

Almtuna–Västerås 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (6.33) Patrick Guay (Veikko Loimaranta), 1–1 (17.22) Mikkel Øby Olsen (Liam Danielsson, Lucas Stockselius), 2–1 (19.15) William Håkansson (Oskar Asplund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 4-0-1

Västerås: 2-1-2

Nästa match:

Almtuna: Nybro Vikings IF, borta, 4 mars 19.00

Västerås: Mora IK, borta, 4 mars 19.00