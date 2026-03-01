Almtuna stormar mot slutspel – när Liv storspelar
- Almtuna vann med 2–1 mot Västerås
- Almtunas fjärde seger på de senaste fem matcherna
- William Håkansson avgjorde för Almtuna
Almtuna vann mot Västerås i Upplandsbilforum Arena på söndagen. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 2–1 (2–1, 0–0, 0–0).
Segern var Almtunas fjärde på de senaste fem matcherna.
Nybro nästa för Almtuna
Västerås tog ledningen i första perioden genom Patrick Guay.
Mikkel Øby Olsen och William Håkansson gjorde att Almtuna vände till underläget till ledning med 2–1.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
I tredje perioden höll Almtuna i sin 2–1-ledning och vann.
Nästa motstånd för Almtuna är Nybro. Västerås tar sig an Mora borta. Båda matcherna spelas onsdag 4 mars 19.00.
Almtuna–Västerås 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)
Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena
Första perioden: 0–1 (6.33) Patrick Guay (Veikko Loimaranta), 1–1 (17.22) Mikkel Øby Olsen (Liam Danielsson, Lucas Stockselius), 2–1 (19.15) William Håkansson (Oskar Asplund).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Almtuna: 4-0-1
Västerås: 2-1-2
Nästa match:
Almtuna: Nybro Vikings IF, borta, 4 mars 19.00
Västerås: Mora IK, borta, 4 mars 19.00
