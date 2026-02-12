Tunga beskedet – missar resten av säsongen

Mora IK har haft det tungt på skadelistan sedan tidigare. Nu ger klubben en uppdatering hur situationen ser ut på deras hemsida.

Gustav Salmi Lilja missar resten av säsongen efter skadan i tisdags.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån

För Moras del är det tufft på skadefronten för tillfället. Nu går klubben själva ut med en uppdatering där de redogör hur statusen ser ut för de drabbade spelarna.

Karl Smedberg följer sin rehabplan, men väntas ändå inte komma till mer denna säsong vilket klubben gått ut med sedan tidigare. I tisdagens hemmamatch mot Vimmerby klev Gustav Salmi Lilja av med en skada. Nu meddelar också Mora att forwarden inte heller kommer att komma till spel något mer under säsongen efter den underkroppsskada som han ådrogs under tisdagens match.

Samtidigt står det också klart att Travis Treloar kommer att missa resterande del av grundserien på grund av en underkroppsskada. Det finns däremot hopp om att han kan vara tillbaka i ett framtida slutspel.

Joel Olerot kommer inte att komma till spel under februari, därefter kommer en ny bedömning att göras.

Mora ger också ett positivt besked om stjärnforwarden Arvid Degerstedt. Han har missat de senaste matcherna men förväntas nu vara tillbaka i träning under den kommande veckan och närmar sig därmed comeback på isen igen.

Mora IK ligger just nu sexa, alltså på en direktplats till kvartsfinal, med sex matcher kvar av grundserien i HockeyAllsvenskan.

