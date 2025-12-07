Gustav Possler är på väg mot en ny produktiv säsong i ett Björklöven som går som tåget. Nu står det klart att han förlängt till 2028.

”Ett tydligt tecken på den långsiktiga satsning Björklöven gör”, skriver man under söndagen.

Gustav Possler förlänger med Björklöven. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

I samband med söndagens nedsläpp mot Södertälje meddelar Björklöven att Gustav Possler förlängt med klubben.

31-åringen, vars avtal var på väg att gå ut efter 2025/26, är inne på sin sjätte säsong i Umeå-klubben, men känner sig inte färdig ännu. Istället skriver han på ett kontrakt som håller kvar honom till och med 2027/28.

– Jag är väldigt nöjd att vi kan fortsätta vår resa tillsammans. Gustav har visat i flera år vilken betydelse han har för det här laget. Han driver laget både offensivt och defensivt och är en av de mest underskattade spelarna i hela ligan, säger sportchefen Per Kenttä på lagets sajt.

Possler har IFK Tumba som moderklubb, men gjorde några år i Björklöven redan som junior. Spel i MoDo, Djurgården och Lukko tog honom sedan tillbaka 2020.

Source: Gustav Possler @ Elite Prospects