Förlänger med Björklöven: ”En av de mest underskattade”
Gustav Possler är på väg mot en ny produktiv säsong i ett Björklöven som går som tåget. Nu står det klart att han förlängt till 2028.
”Ett tydligt tecken på den långsiktiga satsning Björklöven gör”, skriver man under söndagen.
I samband med söndagens nedsläpp mot Södertälje meddelar Björklöven att Gustav Possler förlängt med klubben.
31-åringen, vars avtal var på väg att gå ut efter 2025/26, är inne på sin sjätte säsong i Umeå-klubben, men känner sig inte färdig ännu. Istället skriver han på ett kontrakt som håller kvar honom till och med 2027/28.
– Jag är väldigt nöjd att vi kan fortsätta vår resa tillsammans. Gustav har visat i flera år vilken betydelse han har för det här laget. Han driver laget både offensivt och defensivt och är en av de mest underskattade spelarna i hela ligan, säger sportchefen Per Kenttä på lagets sajt.
Possler har IFK Tumba som moderklubb, men gjorde några år i Björklöven redan som junior. Spel i MoDo, Djurgården och Lukko tog honom sedan tillbaka 2020.
