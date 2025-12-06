BIK Karlskoga har säkrat en nyckelspelare och sin lagkapten inför den kommande säsongen. Klubbikonen Gustaf Thorell har skrivit på ett nytt kontrakt, vilket innebär att han fortsätter leda laget i den blåvita tröjan över säsongen 2026/2027.

Gustaf Thorell fortsätter leda Bik Karlskoga minst en säsong till.

Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN

Det är en tung pusselbit som faller på plats för BIK Karlskoga. Lagkaptenen Gustaf Thorell, 35, en av lagets mest rutinerade och betydelsefulla spelare, har förlängt sitt avtal. Kontraktet sträcker sig över säsongen 2026/27 och ger klubben viktig kontinuitet i lagbygget.

Thorell har under hösten varit en av de mest pådrivande krafterna i BIK, inte bara på isen utan även som en central figur i omklädningsrummet. För 34-åringen var beslutet att stanna ett år till enkelt.

– Jag trivs väldigt bra här och känner att laget är på väg mot någonting stort. Vi har fått en bra start på säsongen och jag vill fortsätta vara med på den resan, säger Gustaf Thorell i en kommentar på klubbens webbsida.

Sportchefen: ”Sätter standarden”

Sportchef Torsten Yngveson betonar lagkaptenens oersättliga roll och gläds åt beskedet.

– Gustaf är en viktig del av laget, både spelmässigt och som ledare. Han är en person som sätter standarden för hur vi vill agera, och han har en förmåga att få med sig hela gruppen, säger Yngveson och fortsätter:

– Att han väljer att stanna ger oss kontinuitet och trygghet i gruppen, vilket betyder otroligt mycket för oss.

Gustaf Thorell är inne på sin nionde säsong i Karlskoga och har totalt sett spelat 450 allsvenska matcher för klubben, vilket gör honom till den tionde meste BIK-spelaren genom tiderna. Totalt har han producerat 114 mål och 278 poäng. Den här säsongen står han noterad för 18 poäng (6+12) på 24 matcher. Han behöver därmed bara en poäng för att tangera fjolårets notering på 19 poäng på 51 matcher.