Beskedet om kaptenen: ”Fraktur och hjärnskakning”

Gustaf Thorell tvingades lämna onsdagens match mot Kalmar. Nu har BIK Karlskoga släppt en uppdatering kring sin kapten.

– En näsfraktur och en lättare hjärnskakning, säger fystränare Edwin Lindström.

Gustaf Thorell. Foto: Bildbyrån.

BIK Karlskoga har drabbats av ett tungt avbräck. Kaptenen och nyckelspelaren Gustaf Thorell, som gjort elva poäng på 13 matcher, skadades under onsdagens match mot Kalmar och var inte med när BIK igår vann med 1-0 mot Nybro.

Klubben har nu släppt en uppdatering runt sin stjärncenter.

– Efter omständigheterna mår Thorell bra. En näsfraktur och en lättare hjärnskakning innebär att centern kommer att genomgå ”hjärntrappan” innan han är tillgänglig för spel igen, säger fystränare Edwin Lindström till BIK Karlskogas hemsida.

BIK ligger femma i HockeyAllsvenskan.

