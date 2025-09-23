Efter många turer under många år har Uppsala kommun beslutat sig för att renovera Gränby A-hall. I framtiden ska ishallen få en ny huvudentré, fler kiosker och nya sittplatser.

– Det här beslutet är en viktig steg i vår satsning för att stärka issporterna i Uppsala, säger Karolina Lundström (V), ordförande i Uppsala kommuns idrotts-och fritidsnämnd till TT.

Almtunas ishall ska få en uppgradering. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Under måndagen fick Almtuna ett glädjande besked – Gränby A-hall ska byggas ut och renoveras. Idrotts-och fritidsnämnden i Uppsala kommun beslutade under måndagen att ishallen ska förbättras för att stärka förutsättningarna för issporter och idrottsföreningar.

– Det här beslutet är ett viktigt steg i vår satsning för att stärka issporterna i Uppsala och det är på tiden. Vi vill vara stolta över våra anläggningar och kunna ge både föreningar och publik en bättre upplevelse, säger ordförande i idrotts-och fritidsnämnden Karolina Lundström (V).

”Tagit oss tid att lyssna på föreningarna”

Förslaget om att renovera Gränby ishall har tagits fram i samförstånd med de idrottsföreningar som verkar i hallen, där Almtuna IS ingår. Ishallen ska förbättras med nya ytor för försäljning, restaurang, VIP och toaletter. Nya sittplatser ska tillkomma och förbättra upplevelsen för åskådarna.

Hallen ska också byggas ut med en ny huvudentré.

– När vi arbetat fram funktionsprogrammet har vi verkligen tagit oss tid att lyssna på föreningarna för att förstå och möta deras behov. Den här satsningen kommer att göra Gränby A-hall till en modern och trygg plats för både träning och tävling, säger Magnus Jansson, idrottschef i Uppsala kommun.

Nu börjar jakten på en byggentreprenör, som ska ta fram en detaljprojektering. Därefter ska en bild av projektets tidplan och ekonomi tas fram.

Gränby Ishall byggdes år 1974.

Fakta: Så blir nya Gränby ishall