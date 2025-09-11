Glädjebeskedet: Kuggen spelklar efter lång rehab

För Viktor Lang, 30, blev året i Finland blev inte som tänkt och han har nu ägnat sig åt rehabträning i mer än ett halvår.

Men nu bekräftar han att han är spelklar.

– Det positiva är väl att det går åt rätt håll för varje dag. Samtidigt är det lite frustrerande att känna att jag inte är på den nivån som jag vill vara, säger han till KT-kuriren.

Viktor Lang spelklar till premiären.

Foto: Bildbyrån

Viktor Lang spenderade förra säsongen i Finland där han representerade Vasa Sport. Men efter bara 24 matcher för klubben åkte han på en skada som gjorde att säsongen var över för hans del.

Under sommaren följde en höftoperation och han har rehabat sedan dess. Men efter att ha haft möjlighet till full träning den senaste tiden med BIK Karlskoga är nu Viktor Lang redo för spel i premiären nästa fredag.

– Det är väldigt roligt, så klart, men också lite nervöst. Jag vet inte riktigt hur jag står mig. Det positiva är väl att det går åt rätt håll för varje dag. Samtidigt är det lite frustrerande att känna att jag inte är på den nivån som jag vill vara, säger han till KT-kuriren.

”Det gäller att ta en dag i taget”

Just det att han inte känner sig hundraprocentig är något som bekymrar honom. Han känner mentalt att det finns en rädsla för att hamna i samma sits igen.

– Det är framför allt jag själv som behöver ha tålamod. Det kommer att ta tid att hitta tillbaka till tajmingen, konditionen och allt vad det innebär. Det gäller att ta en dag i taget.

Viktor Lang har gjort åtta säsonger med BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan och en i Södertälje. Den värmländska backen är alltså nu redo att göra comeback i BIK Karlskoga efter året i Finland.