Stjärnan på plats – då debuterar han för MoDo

Gerry Fitzgerald har landat i Sverige och anslutit till MoDo.

Nu väntas han göra debut i klubben på torsdag.

– Vi får ha is i magen, han kanske inte är en frälsare direkt, säger tränaren Mattias Karlin till Örnsköldsviks Allehanda.

Gerry Fitzgerald är redo att debutera för MoDo Hockey. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Efter jättesuccén i slutspelet med AIK förra säsongen värvades centern Gerry Fitzgerald till MoDo inför årets säsong i HockeyAllsvenskan. Av skatteskäl har kanadensaren däremot inte kunnat ansluta till MoDo förrän nu.

Under söndagen landade Fitzgerald i Örnsköldsvik och tidigare i dag gick han på is med MoDo för första gången. Efter att ha missat de 14 första matcherna under säsongen är tanken nu att Gerry Fitzgerald ska matchas in i MoDo. Han är redo att göra sin debut i MoDo-tröjan på torsdag när laget ställs mot Troja-Ljungby hemma i Hägglunds Arena.

– Vi får tänka efter litegrann och inte lägga 20 minuter på honom nu direkt. Sen är det ingen hemlighet att att han kanske kommer spela powerplay, då baseras istiden på det, säger MoDos tränare Mattias Karlin till Örnsköldsviks Allehanda och fortsätter:

– Men man ska ha klart för sig att han kommer in i ett tufft läge, han har inte spelat matcher och tränat själv. Vi får ha is i magen, han kanske inte är en frälsare direkt.

Gerry Fitzgerald kan ta succéjuniorens plats

I och med att Gerry Fitzgerald ansluter ökar konkurrensen rejält i MoDo. 32-åringen väntas ta en ledande centerroll vilket innebär att någon kommer att få flytta på sig. Under veckan saknar MoDo däremot Milton Gästrin, Elton Hermansson och Sverre Rönningen som är på landslagsuppdrag. Det vore därför naturligt för Fitzgerald att ta Gästrins plats som center i succékedjan med Emil Larsson och Linus Andersson, även om det bara blir tillfälligt.

– Vi har till i morgon (tisdag) att bestämma oss, men inget är sjösatt till hundra procent. Det är lätt att sätta in honom där, men när Gästrin kommer hem kanske han ska tillbaka dit. Allt beror på vilka ögon man kollar med, säger Mattias Karlin.

Gerry Fitzgerald stod för 13 mål och 37 poäng på 41 matcher i grundserien förra säsongen. I slutspelet var han sedan dominant för AIK med hela tolv mål och 20 poäng på 18 matcher. Totalt har Fitzgerald producerat 203 poäng på 252 matcher i HockeyAllsvenskan för Västervik, Björklöven och AIK.

Source: Gerry Fitzgerald @ Elite Prospects