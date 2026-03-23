Stjärnan talar ut efter hatet: ”Det var fel beslut”

Hot, hat och hån – George Diaco har fått utstå det mesta.

Nu berättar stjärnan själv om den hårda kritiken han har utsatts för.

– Jag ville bara visa min glädje, säger Diaco till Barometern.

George Diaco talar ut om hatet

Det var efter Diacos firande framför Södertäljeklacken i den tredje slutspelsmatchen som väckte starka känslor hos hemmasupportrarna. Södertäljefansen är minst sagt upprörda. Det har skjutits fyrverkerier utanför Kalmars hotell, Kalmars supporterpub i Södertälje stormades av SSK fans och senast visades en hånande banderoll direkt riktad mot stjärnan.

Nu berättar Diaco själv om firandet framför SSK-klacken.

– Det var ett viktigt mål för laget och jag ville bara visa min glädje med att fira. Jag tänkte inte så mycket på det men nu när man ser tillbaka på det så hade jag inte gjort målgesten om jag visste hur mycket drama det skulle skapa för mig och för laget. Men jag kan inte gå tillbaka i tiden utan det är i dåtiden så det finns inte så mycket att göra, säger han till Barometern.

Han medger att beslutet att fira framför klacken var ett dåligt val.

– Varje gång jag är där så får jag höra mycket från den sektionen. Såklart är det en del av sporten och det är kul, jag gillar när de gör det och de är involverade, det får vårt lag mer involverat också. Men det var fel beslut att fira så.

”Det finns en gräns”

Utöver hatet som Diaco får bemöta i Scaniarinken får han också hot på sina sociala medier.

– I slutet av dagen, även om man älskar hockey, är det bara ett jobb och det finns mer i livet än hockey. De hoten jag och mina lagkamrater har fått är onödiga. De får brinna hur mycket de vill för sitt lag men det finns en gräns som man inte ska korsa och det har den gjort flertalet gånger. Men vad ska man göra? Det är bara att gå till nästa match, berättar stjärnan för Barometern.

Ikväll möts Kalmar och Södertälje i den femte kvartsfinalen. Nu vänder serien tillbaka till Småland med ett 2-2-läge i matchserien.

