Stjärnans hån – mot SSK-klacken: ”Rejält uppretat”

George Diaco gjorde mål för tredje kvartsfinalen i rad.

Sedan vände han sig om och firade rakt upp mot SSK-klacken.

George Diaco firade upp mot Södertäljes klack efter sitt mål.

En seger vardera innebar att det var 1-1 i matcher mellan Kalmar och Södertälje inför att serien vände upp till Scaniarinken. SSK fick en fin start och tog ledningen med 1-0 i powerplay. Sedan fick Kalmar en viktig kvittering till 1-1 med bara fyra sekunder kvar av den första perioden.

I den andra perioden tog sedan Kalmar över helt och hållet och stack ifrån resultatmässigt. Valdemar Johansson satte 1-2 och sedan klev poängkungen George Diaco fram återigen för smålänningarna. Diaco lyfte en läcker backhand över burväktaren Love Härenstam och stjärnan har nu gjort mål i tre raka kvartsfinaler.

George Diaco firade mot SSK-klacken

Sedan vände sig George Diaco om och åkte raka vägen till SSK-klacken för att fira målet. Först sätter han handen mot örat och sedan ställer han sig med armarna i vädret mot klacken. Det ledde till stor ilska på läktarna bland Södertäljes supportrar. Diaco svarade däremot upp med att veva med armarna mot hemmapubliken.

– Ni hör vad de tycker om det. Han ser ut att gilla det i varje fall. Det är rejält uppretat och Diaco eldar liv i hemmastå, säger TV4:s kommentator Albin Skur i sändningen.

Kalmar gick sedan ifrån ytterligare efter ett mål av Wilhelm Westlund för 1-4 efter två perioders spel. I pausen fick Carl-Johan Lerby sedan frågan om den uppretade stämningen på läktarna i Scaniarinken.

– Det är kul att spela. Jag är här för att spela, jag vet inte vad de är för att göra. De får hålla på hur mycket de vill, det är lugnt, säger Lerby till TV4.

