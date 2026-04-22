Han tar över Leksand

Gabriel Edelbrock blir ny vd i Leksand. 43-åringen tar därmed över klubben efter den ekonomiska krisen.

Det har varit ett tungt år för Leksand. Det har kantats av en ekonomisk kris där damlaget sedan tidigare ramlat ur högsta serien och nu även misslyckats med att ta sig tillbaka. Samtidigt som även herrlaget ramlade ur SHL efter att ha förlorat med 4-0 i matcher mot HV71.

Därefter har det hänt saker på ledande positioner i klubben. Inte minst har det varit stökigt på ledningsnivå under en längre tid. Nu har klubben däremot rekryterat en ny vd, och hoppas därmed på mer stabilitet.

Valet har nu fallit på Gabriel Edelbrock. Han har tidigare jobbat med Gefle IF Fotboll och inom näringslivet.

— Jag är stolt över att ha fått förtroendet från styrelsen att leda Leksands IF framåt och ser fram emot att starta mitt uppdrag efter sommaren. Det ska bli fantastiskt roligt att tillsammans med styrelse, medarbetare och intressenter driva utvecklingen av klubben framåt, med målsättningen att bygga och upprätthålla en ekonomiskt stabil verksamhet som kan konkurrera på högsta sportsliga nivå, säger Gabriel Edelbrock.

Tillsättningen har skett genom styrelsen och dess ordförande Andreas Gärdsback.