AIK rasade – fem insläppta i tredje perioden

Västerås vann med 5–1 mot AIK

Västerås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Västerås Oscar Lawner tremålsskytt

Västerås är i bra form just nu. På lördagen kom seger nummer fyra i rad, efter 5–1 (0–0, 0–0, 5–1) hemma mot AIK. Det innebär också att AIK har fyra raka förluster i hockeyallsvenskan.

Västerås hade sex raka förluster mot AIK inför lördagens match.

Oscar Lawner gjorde tre mål för Västerås

Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.

I tredje perioden var det Västerås som var starkast. Laget vann perioden klart och matchen med 5–1.

Västerås Oscar Lawner gjorde tre mål.

Resultatet innebär att Västerås ligger kvar på tolfte plats och AIK på femte plats i tabellen.

I nästa omgång har Västerås Bik Karlskoga borta i Nobelhallen, onsdag 25 februari 19.00. AIK spelar hemma mot Almtuna måndag 23 februari 19.00.

Västerås–AIK 5–1 (0–0, 0–0, 5–1)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Tredje perioden: 1–0 (42.34) Oscar Lawner (Olle Norberg), 1–1 (43.41) Daniel Muzito Bagenda (Simon Åkerström, Daniel Ljungman), 2–1 (45.18) Oscar Lawner (Jimmie Jansson, Oskar Kvist), 3–1 (49.55) Carl Jakobsson (Veikko Loimaranta, Jimmie Jansson), 4–1 (53.32) Carl Jakobsson, 5–1 (55.43) Oscar Lawner (Veikko Loimaranta, Oliver Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 4-0-1

AIK: 1-0-4

Nästa match:

Västerås: BIK Karlskoga, borta, 25 februari 19.00

AIK: Almtuna IS, hemma, 23 februari 19.00