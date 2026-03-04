MoDo-tränarens markering inför slutspelet: ”Tydlig”

MoDo 5–4-vann mot Oskarshamn i näst sista omgången av grundserien. Men inte utan att Fredrik Andersson höjde rösten.

– Jag tyckte inte att vi gjorde det vi kommit överens om, säger han i TV4 efter matchen.

Fredrik Andersson höjde rösten och såg sedan sitt MoDo vinna. Foto: Bildbyrån (montage).

”Inställning, kamp, vilja… det mesta som gör att man brukar vinna hockeymatcher.”

När två perioder var spelade av onsdagens möte mellan MoDo och Oskarshamn var detta Sebastian Ohlssons ord om vad som saknades hos hemmalaget. 1–1 från första 20 hade blivit 2–4, via två insläppta mål i boxplay, och ingen var särskilt nöjd.

– Vi har ett slutspel som börjar närma sig så det handlar om att skaffa sig bra förberedelse för det, sade även Ohlsson.

När slutsignalen sedan gick visade tavlan plötsligt 5–4.

Fredrik Andersson höjde rösten

Berglund, Kelleher och Olofsson hade klivit fram och vänt mötet för MoDo. Men i TV4-intervjun efter matchen avslöjar tränaren Fredrik Andersson att han satte ner foten i andra pausen. Ett drag som alltså gav utdelning.

– Jag försökte vara rätt så tydlig, att vi måste hitta det vi pratade om innan matchen med bra struktur och att vi ville ta med bra saker in i slutspelet. Jag tyckte inte att vi gjorde det vi kommit överens om. Jag fick höja rösten lite grann. Jag är framförallt nöjd med att de visar en otroligt bra karaktär idag, säger Andersson.

– Jag tycker inte att att vi tävlade i de två första perioderna. Vi var rätt så långsamma i vårt spel. Forwards jobbade inte hem tillräckligt hårt, och vi fick inga bra spelvändningar. Vi mötte spel hela tiden och fick ingen energi eller fart i spelet. Vi kunde inte utnyttja vår forecheck heller, som är rätt så bra ibland. Det var skillnaden i tredje perioden, att vi åkte skridskor och fick spelvändningar på ett annat sätt.

I grundseriens sista omgång möter MoDo Almtuna. Därefter väntar AIK i allsvensk kvartsfinal.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects