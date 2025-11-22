Forwarden bryter med Västerås – klar för konkurrent

Hockeyallsvenska bottenlaget Troja får in en riktigt namnkunnig förstärkning.

Västerås-forwarden Anton Gradin är klar – efter att ha fått en jobbig start på säsongen i VIK.

Västerås Anton Gradin går till Troja. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN / COP 210 / KJ0270

Troja-Ljungby ligger som väntat i bottenskiktet i Hockeyallsvenskan och är jumbo efter fredagsomgången.

Nu står det klart att Anton Gradin är klar för spel i Troja. Den 25-årige forwarden slog igenom i Tingsryd rejält säsongen 2022/23 i Hockeyallsvenskan. Året efter spelade han för Djurgården, och förra året gick han vidare till Västerås.

Men årets säsong har varit tung för hans del och bara fyra poäng har kommit från hans klubba i år.

”Vi är väldigt glada”

Sportchefen Tobias Johansson i Troja kommenterar beskedet för föreningens hemsida.

– Vi är väldigt glada och nöjda med att kunna meddela att vi har signerat Anton Gradin för resten av säsongen. I Anton får vi en stor forward med högerfattning som spelat i ligan i många år med en förmåga att producera.

Vidare säger Johansson att förhoppningen är att han kommer in med ny energi och bidrar i offensiven i spel fem mot fem och i powerplay.

Under nästa vecka ansluter han och lär göra debut för smålänningarna.

Source: Anton Gradin @ Elite Prospects